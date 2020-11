Politie beëindigt feest in buitengebied Prinsenbeek

Zondagochtend meldde een omwonende dat er een feest gaande was in een bosperceel lang het trekpad in Prinsenbeek. Bij aankomst constateerde de politie inderdaad dat daar een groep jongeren aan het feesten was. Gezien de omstandigheden was het vermoede dat dat feest al langere tijd gaande was. Het werd direct stilgelegd en de geluidsapparatuur werd in beslag genomen. Alle aanwezigen, ruim 25 personen, kregen een proces verbaal wegen overtreding van de Corona maatregelen. Drie van hen konden zich niet legitimeren en werden aangehouden.