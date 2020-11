Proces-verbaal voor geluidsoverlast

De laatste keer dat overlast werd geconstateerd door de politie was de afspraak met de bewoners gemaakt dat bij een volgende keer proces-verbaal opgemaakt zou worden.

Toen agenten de straat inreden werden ze meteen aangesproken door omwonenden dat de overlast weer hevig was. De politiemensen belden aan bij de betreffende woning en toen de deur werd geopend kreeg de bewoner proces-verbaal aangezegd. Zijn vrouw was het hier echter niet mee eens en begon nog meer overlast te veroorzaken door uit het raam op de bovenverdieping te gaan gillen en te schelden naar omwonenden.

De vrouw was niet voor rede vatbaar en is door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau. Ze is voor een hulpofficier van justitie geleid en heeft een verklaring afgelegd. Na dit verhoor is de vrouw weer in vrijheid gesteld.

Door de agenten is nu de afspraak gemaakt dat bij een volgende keer de geluidsinstallatie in beslag wordt genomen.