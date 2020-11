Ruit vernield, verdachte aangehouden

Vermoedelijk was de aanleiding voor het vernielen van de ruit een eerdere ruzie tussen de man en de bewoonster van de woning. De Hoofddorper raakte gewond doordat hij in aanraking was gekomen met glas. De man verzette zich hevig bij zijn arrestatie en toen hij met de ambulance mee moest. Agenten zijn meegegaan naar het ziekenhuis waar de man is behandeld aan zijn verwondingen.

Nadat dit gebeurd was is de man ingesloten in een politiecellencomplex. Hij zit daar nog vast en zal zondag gehoord worden.

De bewoonster heeft aangifte gedaan van de vernieling, de schade wordt hersteld door de woningstichting.