Politie beëindigt illegaal feest in Limburg

Rond 3.30 uur arriveerde de politie in het bosgebied rond de Slingerberg in Geulle. Op dat moment waren naar schatting 100 tot 150 personen op het feest aanwezig. Via de verschillende bospaden bleven mensen toestromen. De mobiele eenheid zorgde ervoor dat het feest werd beëindigd en van alle aanwezigen werden de gegevens genoteerd. De organisatoren riskeren een boete van 4000 euro. In totaal zijn ongeveer 100 feestvierders bekeurd. Er zijn 11 aanhoudingen verricht. Alle aanwezige apparatuur is in beslag genomen. De politie kwam het feest op het spoor dankzij aangeleverde informatie over de voorbereidingen. Dit, in combinatie met meldingen van geluidsoverlast, maakte dat de locatie van het feest werd getraceerd.

Organisator en deelnemers worden beboet

Het is verboden om een evenement te organiseren of daaraan deel te nemen. Bij aantreffen van illegale feesten, waar bezoekers zich willens en wetens niet aan de noodverordening houden, delen de politie en de BOA's van de gemeente, wanneer de situatie het toelaat, direct boetes uit. We richten ons daarbij niet alleen op de organisator, ook de bezoekers worden beboet.

Onbegrijpelijk

Burgemeester Penn-te Strake, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: ‘Het is echt onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die zich niets van de maatregelen aantrekken. Met z’n allen moeten we dit virus terugdringen. Samen met de politie treden we daarom op tegen mensen die de regels overtreden. Dit mag niet, dit kan niet.’