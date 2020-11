Politie stelt onderzoek in naar schietincident

Bij het Meldcentrum kwam een melding binnen dat er vanuit een personenauto was geschoten op een groepje jongeren die buiten stonden. Voor zover bekend, raakte er niemand gewond. Wel trof de politie hulzen aan op straat die nu onderzocht worden door de Forensische Opsporing.

De verdachten vluchtten in de auto. Agenten die de auto korte tijd later zagen rijden in Rothem, hielden drie personen aan. Het gaat om jongemannen uit Meerssen waarvan de leeftijd op dit moment niet bekend is. De auto is in beslag genomen. De politie stelt een onderzoek in naar het incident.