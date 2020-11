Dode bij schietincident in Hoogersmilde

Direct na de melding rond 19.25 uur werd hulp verleend aan het slachtoffer, maar dit mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Wat zich heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De verdachte of verdachten wisten te ontkomen. Nader onderzoek moet uitwijzen wat zich op de camping en daaraan voorafgaand heeft voorgedaan.

Vanwege de melding werden diverse politie-eenheden ingezet. Ook werd de politiehelikopter ingezet. Na het incident is begonnen met een uitgebreid sporenonderzoek. Inmiddels is een rechercheteam geformeerd dat verder onderzoek doet.

Getuigen gezocht

Heeft u informatie die mogelijk van belang kan zijn of heeft u voor of na het incident iets opmerkelijks gezien? De recherche komt graag met u in contact. Het onderzoeksteam is ook op zoek naar beelden uit de omgeving. Beschikt u over beelden, neem ook dan contact op via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.