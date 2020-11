Explosie bij coffeeshop op Admiraal de Ruyterweg

Bij de meldkamer komen er om 03.30 uur meerdere meldingen binnen van de explosie. De schade aan en in de coffeeshop is heel erg groot, maar ook bij de omliggende woningen en panden zijn door de explosie meerdere ramen eruit geblazen. Ook geparkeerde auto's zijn door de explosie beschadigd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is direct opgeroepen om verder onderzoek te doen en ook Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan. Op dit moment is de toedracht nog onduidelijk en is de recherche hard op zoek naar getuigen.

De brandweer is ingeschakeld om de veiligheid van de panden te controleren en om de beschadigde ramen te verwijderen. De wijkagent is aanwezig bij het plaats incident en is er om eventuele vragen van bewoners te beantwoorden.

Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie die relevant kan zijn voor het onderzoek? Neem contact op met 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Heeft u camerabeelden of dashcambeelden? Via onderstaande tipformulier kun je beelden ter beschikking stellen aan de recherche.