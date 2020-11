Man aangehouden voor oplichting door middel van babbeltrucs

De man wordt ervan verdacht middels een babbeltruc bij, veelal oudere mensen, de woning binnen te komen. De verdachte gebruikt een smoes en zegt dat hij een buurman is die zichzelf heeft buitengesloten. Hij vraagt dan of hij even mag bellen en of hij wat geld mag voor het openbaar vervoer om naar zijn vader in Weesp te gaan. Eenmaal binnen in de woning gaat de verdachte ervandoor met het geld en worden er goederen uit de woning meegenomen. De recherche heeft meerdere aangiftes binnen en op dit moment zit de verdachte nog vast.

De verdachte heeft het volgende signalement:

Man

Getinte huidskleur

45 jaar oud

160- 170 cm lang

Mager postuur

Donker getint

Kort zwart/bruin haar

Bent u zelf slachtoffer geworden van een soortgelijke babbeltruc of heeft u meer informatie? Neem contact op met 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. U kunt ook onderstaande tipformulier gebruiken om tips door te geven aan de recheche.