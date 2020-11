Beelden van het neerleggen handgranaat in opsporingsprogramma’s

Neerleggen handgranaat l Voorburg

Op maandag 12 oktober rond 11.15 uur werd er een handgranaat neergelegd voor de deur van een woning in de Sionsstraat in Voorburg. De nacht daarvoor werd ook al de auto van de bewoner in brand gestoken. De Sionsstraat ligt in de buurt van Voorburg Oud. In de uitzending worden camerabeelden getoond van twee mannen die rond dat tijdstip door de Herenstraat in Voorburg lopen. Op de beelden is te zien dat een van deze twee mannen de handgranaat voor de deur van het slachtoffer in de Sionsstraat neerlegt. De brandstichting van de auto van het slachtoffer vond plaats in de nacht van zondag 11 op maandag 12 oktober. Deze auto stond geparkeerd in de Raadhuisstraat in Voorburg.

Mishandeling l Scheveningen

Op vrijdag 26 juni rond 19.00 uur vond een mishandeling plaats op de Strandweg in Scheveningen ter hoogte van Buena Vista Beach Club. Het 25-jarige slachtoffer liep samen met zijn collega naar zijn fiets. Ter hoogte van de stenenbankjes stond een groep mannen en vrouwen en daar moest het slachtoffer langs. Het slachtoffer werd vervolgens door een man uit die groep tegengehouden. Toen hij er wat van zie, werd hij plotseling door hem in zijn gezicht geslagen. Andere mannen uit deze groep bemoeiden zich ook met het incident. Het slachtoffer werd door meerdere personen geschopt en geslagen. Dit ging zelfs door toen het slachtoffer op de grond lag. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van drie mannen die betrokken waren bij deze mishandeling.

Diefstal uit bedrijf l Wateringen

Op zondag 23 augustus vond bij een bedrijf op de Middenzwet in Wateringen een inbraak plaats. Bij deze inbraak is een laptop en een blauwe Makita accu-slijptol weggenomen. De inbreker is via een raampje naar binnen gekomen. Uit onderzoek blijkt dat de inbrekers met z'n tweeën waren. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de inbreker en de betrokken kleine rode auto. In de auto is te zien dat in die auto iemand zit.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

