116 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

Na onderzoek verkreeg de politie informatie over de inkoop van mogelijk illegaal vuurwerk in Rijswijk. In de garagebox en kelder van een woning vonden agenten in totaal 116 kilo illegaal vuurwerk. Onder andere meer dan 6.500 nitraten, 46 cobra’s en andere soorten illegaal vuurwerk zijn in beslag genomen. De 18-jarige bewoner is aangehouden en verhoord. Hij mag het verdere verloop van de zaak in vrijheid afwachten.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is nog steeds een groot veiligheidsprobleem. Niet alleen de bewoner van het pand zelf, maar ook buurtgenoten lopen gevaar als illegaal vuurwerk wordt opgeslagen in de woning. De schade kan gigantisch zijn als er iets misgaat. Zowel het verkopen als het (online) kopen van illegaal vuurwerk is strafbaar. Het opsporen en in beslag nemen van dit vuurwerk heeft dan ook hoge prioriteit.

Melden loont

Heb je vermoedens van illegaal vuurwerk dat ligt opgeslagen in je omgeving? Of zie je verdachte situaties bij een woning of garage waar ineens veel aanloop is van verschillende mensen? Melden kan altijd via 0900 8844. Ook anoniem melden is een optie via 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Meer weten over illegaal vuurwerk? Lees er hier meer over.