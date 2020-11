Politiecontroles Week van Laak hebben resultaat

Toezicht overlast

Op diverse locaties in Laak is meerdere keren toezicht gehouden en extra gelet op overlastplekken. In het Schipperskwartier reden agenten met de zogenoemde ‘Coppie Koffie tuktuk’: een mobiele koffiebar waarbij je een goed gesprek over de wijk kunt hebben. In het Puntpark is meerdere keren toezicht gehouden, maar werden geen overtredingen geconstateerd. Agenten letten ook op de naleving van de coronamaatregelen. Vijf personen die bij de verbouwing van een horecagelegenheid tijdens een pauze te dicht bij elkaar zaten, zijn gewaarschuwd. Tijdens de Week van Laak werden meer personen gewaarschuwd en een klein aantal werd bekeurd voor overtreding van de coronamaatregelen.



Strafbare feiten

Gedurende de Week van Laak zijn er ook verdachten van strafbare feiten aangehouden. Woensdag 4 november is een 16-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van heling van twee scooters, een straatroof en vernieling. Dit onderzoek duurt nog voort. Een andere verdachte van 23 jaar, een bekende van de politie, liep ook tegen de lamp. Hij werd aangehouden wegens bedreiging.



Een 18-jarige Rijswijker werd donderdag 5 november aangehouden na het aantreffen van nitraten en ander illegaal vuurwerk in een garagebox en kelder. De politie had informatie dat hier vermoedelijk vuurwerk lag. Lees hier verder



Op dezelfde dag fietsten agenten langs een bestelbus op de Pasteurstraat en roken een sterke hennepgeur. In de bus lagen spullen die gebruikt worden bij een hennepkwekerij. Uiteindelijk leidde het spoor naar een woning in de straat. Bij de doorzoeking werd acht kilo henneptoppen in beslag genomen en vernietigd. Er werd een 29-jarige Rijswijker aangehouden.



Zaterdag 7 november werd een 20-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van drugs dealen op de Trekweg en omgeving. De grote hoeveelheid drugs, cocaïne en heroïne die ze bij hem aantroffen, is in beslag genomen.



Donkere Dagen Offensief

Zodra het buiten langer donker is, proberen criminelen vaker hun slag te slaan. Om hen te pakken en te voorkomen dat mensen slachtoffer worden, houdt de politie jaarlijks het Donkere Dagen Offensief (DDO). In meerdere wijken is met de lichtwagen aandacht gevraagd voor inbraakpreventie. Hierbij kregen bewoners folders met informatie over hoe zij hun woning kunnen beveiligen tegen inbraken.



Meld overlast en onveilige situaties

Onveilige en overlastgevende situaties gaan ten koste van de leefbaarheid in de wijk. Bewoners kunnen veel last hebben van bijvoorbeeld drugsgebruik en andere criminele activiteiten waarbij geweld vaak niet wordt geschuwd. De politie blijft komende periode controles uitvoeren. Wilt u in contact komen met de politie over onveilige, overlastgevende of criminele situaties? Bij spoed, bel 1-1-2. Voor overige meldingen, bel 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan 0800 – 7000.