Aanhouding voor zware mishandeling

Het slachtoffer werd op 6 oktober gewond gevonden in een bosschage bij de Laan van Wallonië. Hij zou door de verdachte zijn geslagen met een metalen staaf, vervolgens ging de verdachte er vandoor. Het slachtoffer is gewond per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij moet na de mishandeling een oog missen. De man deed aangifte en de politie stelde een onderzoek in. De verdachte is op last van de officier van justitie buiten heterdaad aangehouden. Hij is vast gezet voor verder onderzoek.