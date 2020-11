Vuurwapen in auto leidt tot vondst van drugs en wapens

Zaterdag 7 november zijn er op 3 adressen in Burgh-Haamstede, Brouwershaven en Middelburg zoekingen gedaan in het kader van de Wet Wapens en Munitie. Daarbij zijn knalpatronen, een alarm- en balletjespistiool, een boksbeugel, 280 XTC-pillen en vals geld gevonden. In een kluis werd 73.000 euro gevonden. Het geld is in beslag genomen en de herkomst wordt onderzocht. De drie verdachten zijn maandag 9 november met een dagvaarding op zak in vrijheid gesteld.