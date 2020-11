Aanhoudingen in reeks van berovingen van maaltijdbezorgers

In alle drie de gevallen zijn er voorafgaand aan de gepleegde berovingen bestellingen voor maaltijden geplaatst. De daders wachtten in de buurt van het opgegeven adres de maaltijdbezorger op om hem vervolgens te beroven. Op 8 januari 2020 sloegen de berovers een eerste keer toe door een maaltijdbezorger in Oirschot te beroven. Onder bedreiging van een wapen is hierbij zijn wisselgeld afhandig gemaakt. Op 12 januari 2020 zijn er in Best twee maaltijdbezorgers beroofd. Ook hier is een wapen gebruikt door de berovers om hun bedreigingen kracht bij te zetten.

De twee aangehouden verdachten verdenken we van beide overvallen in Best. Een van deze twee verdachten verdenken we ook van de beroving in Oirschot die hij mogelijk pleegde met een andere handlanger.

De aangehouden verdachten zijn 17 en 19 jaar oud en komen respectievelijk uit Best en Oirschot.

Impactvol

Bij dit soort berovingen op maaltijdbezorgers wordt vaker geweld gebruikt. Zo’n gebeurtenis heeft dan ook grote impact op vaak jonge slachtoffers. Toch hebben ze meestal maar weinig contant geld bij zich. De politie adviseert alle maaltijdbezorgers om vooraf de adressen te checken, telefoonnummers na te bellen en klanten indien mogelijk te laten pinnen. Op deze manier hopen we dat dit soort overvallen kunnen worden voorkomen.