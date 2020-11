Heterdaad aanhouding na mishandeling Voorschoten

Het was het slachtoffer echter tòch gelukt de man op de foto te zetten, waarop de foto werd verspreid onder de dienstdoende agenten. Op basis van de foto werd de man door agenten herkend en enige tijd later aangehouden. De verdachte is voor verhoor ingesloten op het bureau. De recherche onderzoek de zaak. Of de verdachte ook verantwoordelijk moet worden gehouden voor andere recente mishandelingen in Voorschoten, maakt deel uit van het onderzoek.