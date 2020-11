Aanhoudingen na afsteken en opslag zwaar vuurwerk

Agenten die het filmpje op social media zagen, waarin zwaar vuurwerk met een kracht van een handgranaat werd afgestoken in Geuzenwijk, deden onderzoek wie de afsteker is. Dat leidde naar een 20-jarige verdachte, die buiten heterdaad op woensdag 11 november werd aangehouden. In de woning werd geen zwaar vuurwerk meer aangetroffen. De man zit vast voor verhoor. Bij de knal raakte gelukkig niemand gewond.

De politie heeft de afgelopen tijd al op meerdere plekken in Utrecht Noord zwaar vuurwerk gevonden in woningen en schuren. Op maandag 9 november deden agenten na een melding zoeking op de Jan van der Doesstraat en vonden meerdere dozen zwaar, illegaal vuurwerk in een schuur. Een 35-jarige Utrechter werd direct aangehouden. Het vuurwerk werd door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

Melding doen heeft zin!

Doe altijd melding bij een vermoeden van handel of opslag van illegaal vuurwerk! Vuurwerk dat in een woonwijk opgeslagen ligt, is levensgevaarlijk. Een vonk of lichte wrijving kan al een explosie veroorzaken en afhankelijk van de hoeveelheid één of meerdere huizen verwoesten. Melding doen kan via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000. Meldingen van het afsteken van vuurwerk kunnen bij de gemeente gedaan worden via slimmelden (op de gemeentesite of via de app slimmelden).