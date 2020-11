Afspraak via datingapp mondt uit in poging straatroof

Het slachtoffer had via een datingapp contact met een vrouw en samen maakten ze een afspraak om elkaar te ontmoeten in Soest. De man komt rond 19.40 uur aan op de Spoorstraat waar hij wordt belaagd en bedreigd door drie verdachten die zijn persoonlijke spullen proberen te stelen. De man weet weg te komen en de drie verdachten vluchten weg.

Signalementen verdachten

Verdachte 1

Man;

Circa 18 tot 20 jaar oud;

Witte huidskleur;

Mager postuur;

Droeg een korte, witte jas.

Verdachte 2

Jongeman;

Licht getinte huidskleur;

Droeg een zwart mondkapje, donkere jas en een spijkerbroek.

Verdachte 3

Jongeman;

Witte huidskleur;

Circa 1.80 meter lang.

Lichte haarkleur, krullend haar;

Stevig postuur;

Droeg een donkere jas, donker shirt en geen mondkapje.

Help mee met politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar deze zaak en heeft daarbij uw hulp nodig. Heeft u gezien wat er is gebeurd vlak voor, tijdens of na de poging overval? En heeft u nog niet met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem uw verhaal doen kan natuurlijk ook als u meer weet over deze zaak. Bel dan 0800 7000 of ga naar Meld Misdaad Anoniem.

Wees terughoudend

De afgelopen periode hebben we in Utrecht meerdere meldingen en aangiften gekregen van mensen die bedreigd, afgeperst, mishandeld en/of beroofd zijn op een afspraak die zij via een datingapp hadden gemaakt. Het gaat om verschillende datingapps, waarbij er meer risico zit in apps waarbij anonimiteit voorop staat. We willen een paar aanbevelingen doen: wees gezond wantrouwig als het gaat om een onbekend contact. Probeer meer informatie in te winnen door bijvoorbeeld actuele foto’s te vragen en te bellen vóór het afspreken. Wees terughoudend met het geven van persoonlijke informatie zoals adres, telefoonnummer of privéfoto’s aan een onbekend contact. Spreek bij voorkeur af in het zicht van andere mensen en niet thuis, op een verlaten plaats of in het donker. Word je slachtoffer van een beroving en/of word je mishandeld bij een afspraak, bel direct 112 en onthoud het signalement en vluchtrichting van de dader.

Doe aangifte!

Mensen die dit ook meegemaakt hebben, vragen we om aangifte te doen. Wanneer het gaat om een LHBTI-contact, kan een collega van ons team Roze in Blauw helpen bij de aangifte met extra expertise op dit gebied. Ook kunnen we slachtofferzorg betrekken. Mensen die dat echt niet willen of durven kunnen ook (anoniem) een melding doen bij www.weblijvenonszelf.nl. Dit is een nieuw meldingsplatform voor lhbti-personen ondergebracht bij Art 1 MN. Anoniem melden kan uiteraard ook via Meld Misdaad Anoniem.