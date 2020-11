Getuigen gezocht van overval supermarkt Leusden

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Van beide verdachten is een signalement:

Verdachte 1

Man;

Tussen de 17 en 20 jaar oud;

Donkere huidskleur;

Circa 1.70 meter lang;

Kort zwart haar;

Droeg een zwart mondkapje.

Verdachte 2

Man;

Licht getinte huidskleur;

Circa 1.90 meter lang;

Droeg donkere kleding.

Help mee met politieonderzoek

Heeft u mogelijk gezien wat er is gebeurd vlak voor, tijdens of na de overval? En heeft de politie nog niet met u gesproken als getuige? Of heeft u camerabeelden waarop de verdachten te zijn zien? Dan komen we graag met u in contact. Ook als u op een andere manier meer informatie heeft over dit incident, horen wij graag van u. Dat kan via onderstaand meldformulier of telefoonnummer 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem.