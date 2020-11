Getuigenoproep vuurwerkbom Weteringstraat

De politie is direct een onderzoek gestart. Heeft u gezien wat er vlak voor of na de knal is gebeurd? En heeft u nog niet met de politie gesproken? Of mogelijk heeft u camerabeelden? Dan komen we graag in contact met u. Vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem uw verhaal doen kan natuurlijk ook als u meer weet over deze zaak. Bel dan 0800 7000 of ga naar Meld Misdaad Anoniem.