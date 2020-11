Getuigen gezocht woningoverval in Almere

Er ontstond vervolgens een worsteling waarin het de bewoner lukte alarm te slaan. Hierop vluchtten de overvallers het huis uit richting de Henry Stanleystraat. De man en zijn 59-jarige vrouw bleven geschrokken achter. Er raakte niemand gewond. De vrouw is uit voorzorg nagekeken in het ziekenhuis.

Signalement

Een zoekactie naar de daders kort na de overval heeft helaas niets opgeleverd. De politie doet buurtonderzoek en heeft al wat getuigen gesproken, maar kan meer hulp goed gebruiken. Drie overvallers droegen donkere kleding met een capuchon. Van één verdachte hebben we een duidelijker signalement:

Dader 1, de pakketbezorger:

Draagt shirt van PostNL

Ongeveer 25 jaar

Ongeveer 1.80 meter

Van Surinaams/Hindoestaanse afkomst

Tips?

Heeft u iets verdachts gezien dinsdagavond rond 19:30 uur op het Vasco da Gamapad of daar in de buurt? Heeft u misschien de overvallers zien wegrennen? Meld u zich dan bij de politie via 0900 – 8844. Of via onderstaand tipformulier. Tips doorgeven kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.