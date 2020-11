Delftenaar vast voor oplichting via Marktplaats

De werkwijze van de vermoedelijke oplichter is telkens hetzelfde. Hij benadert mensen die op Marktplaats een of meer telefoons aanbieden. Zodra hij met hen in contact komt, biedt hij extra geld als zij de telefoon even komen brengen naar een adres in een flat in Delft.

‘Zoon’ ontvangt telefoon

Als de verkoper daar eenmaal is, stuurt de verdachte zijn - zogenaamde - zoon naar beneden om bij het portiek de telefoon in ontvangst te nemen. Via WhatsApp stuurt de man naar de verkoper ook een screendump van een bankoverschrijving.

Valse bankoverschrijving

Later blijkt echter dat de verkopers geen geld van de man hebben ontvangen en de screendump van de bankoverschrijving is vervalst. Verkopers die vervolgens teruggaan naar de flat, ontdekken dat niemand in de flat iets afweet van de verkoop. In totaal maakt de man op deze manier ruim 6200 euro buit.

Dertien zaken

Al deze dertien personen doen vervolgens bij de politie aangifte van oplichting. De slachtoffers wonen zowel in verschillende gemeenten binnen het werkgebied van de politie-eenheid Den Haag, als gemeenten uit de omliggende politie-eenheden.

Aanhouding buiten heterdaad

Rechercheurs van de politie in Delft ontdekken het verband tussen al deze aangiften en komen zo de Delftenaar op het spoor. Dit leidt er uiteindelijk toe dat de man op 9 november, met toestemming van het Openbaar Ministerie, buiten heterdaad kan worden aangehouden.

Voorgeleiding

De politie onderzoekt nog of de man ook gelinkt kan worden aan 62 andere oplichtingszaken. Ook worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. De man zit nog vast en wordt vrijdag 12 november voorgeleid voor de rechter-commissaris.