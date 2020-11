Getuigen gezocht na vernieling door projectiel

Het pand raakte vermoedelijk door een projectiel beschadigd, onder andere raakte de gevel ontzet en sneuvelden meerdere ruiten. De politie sprak al met een aantal getuigen, maar zoekt meer informatie over de vernieling. De eigenaar van het pand deed aangifte.



Iets gezien of gehoord?

De recherche van politie Delft zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben van de vernieling. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Bel dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met 0800-7000. Heeft u een beveiligingscamera hangen in de omgeving van de Leeuwenstein? Dan verzoeken wij u te kijken of op de beelden verdachte dingen zijn te zien, zoals beelden van daders of voertuigen. Alle informatie kan ons helpen in dit onderzoek.