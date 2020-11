Gaslek leidt naar hennepvangst bij de buren

Even voor 15:30 uur werd melding gemaakt van het gaslek. Om het lek te kunnen dichten ging de brandweer een naastgelegen pand binnen. Daar stuitten ze op een groot aantal big schoppers waarvan de inhoud niet werd vertrouwd. En terecht want wat ze zagen en vooral roken bleek een flinke hoeveelheid hennep te zijn. Gearriveerde agenten konden even later een 35-jarige Rotterdammer aanhouden. Hij zit vast. De tassen met hennep zijn in beslag genomen en worden vernietigd.