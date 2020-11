Meerdere verdachten aangehouden bij bankhelpdeskfraude en babbeltrucs in Dordrecht

Op dinsdag 10 november wordt een 70-jarige vrouw uit Dordrecht gebeld door haar bank. In ieder geval, dat dacht ze. De ‘bankmedewerker’ aan de telefoon vertelde haar dat er iets mis was met haar rekening en dat ze daarom geld over moet maken naar een veilige rekening. Dat lukt in eerste instantie niet, maar uiteindelijk maakt de dame bijna 5.000,00 euro over op het rekeningnummer wat ze van de ‘bankmedewerker’ had gekregen. De ‘bankmedewerker’ vraagt of ze nóg een transactie wil overmaken. De echte bank, ABN Amro, vertrouwde de eerdere transacties niet en had inmiddels het internetbankieren van de vrouw geblokkeerd. De ‘bankmedewerker’ gooit het vervolgens over een andere boeg. Hij vertelt het slachtoffer dat een van zijn “medewerkers” die avond haar bankpas komt ophalen, zodat het geld alsnog ‘veilig gesteld’ kan worden. Een ordinaire babbeltruc waar eerder mensen slachtoffer van zijn geworden in Dordrecht.



Doortastend optreden

De buurman en –vrouw komen geregeld even langs bij de 70-jarige vrouw voor een kop koffie en een praatje. Zo ook op dinsdagmiddag 10 november. Het slachtoffer doet haar verhaal over het telefoongesprek met de bank eerder op die dag. De buurvrouw vertrouwt het niet: ‘Ik wist meteen dat dit verhaal niet klopte. Ik had pas nog een heel verhaal in het nieuws gelezen over 86-jarige Annie die ook slachtoffer was geworden. Ik heb daarom gelijk contact gezocht met de bank en daarna met de politie.” De ABN Amro vertelt haar dat zij verdachte transacties zagen en dat ze daarom het internetbankieren hebben geblokkeerd. De buurvrouw heeft daarna meteen de politie ingeschakeld. Ieder moment konden namelijk de ‘bankmedewerkers’ langs komen om de pinpas op te halen. Gealarmeerde agenten sprongen meteen in de auto, bleven bij het slachtoffer en hielden de woning in de gaten. Agenten zien rond 21.00 uur een auto de straat inrijden met twee mannen. Eén van de verdachte stapt uit en belt aan bij het slachtoffer terwijl de andere man wacht in de auto. Als de man met pinpas terug naar de auto loopt, grijpen agenten in.



Goede buren zijn hun gewicht in goud waard

“Het snelle optreden van de bank door het blokkeren van het internetbankieren, maar zeker het snelle handelen van de buren van het slachtoffer, verdient een groot compliment” zegt de behandelend rechercheur. “Het is fantastisch dat buren zo goed naar elkaar omkijken. Zij zijn hun gewicht in goud waard. Hierdoor konden we twee verdachten op heterdaad aanhouden.” De buurvrouw zegt hierover: “Ik ben alleen maar heel blij dat deze twee oplichters zijn gepakt. Mijn buurvrouw vertelde dat ze zó overtuigend en oprecht over kwamen. Erger is hiermee voorkomen.” Ze heeft ook nog een tip: “Vertel oudere mensen in je omgeving alsjeblieft over deze truc, zodat ze geen slachtoffer worden.”



Annie werd opgelicht voor 18.000 euro

Eerder berichtten we al over de 86-jarige Annie uit Dordrecht die op 11 september slachtoffer is geworden van een babbeltruc. Haar pinpas werd opgehaald ook omdat er zogenaamd wat mis zou zijn met haar rekening. Vervolgens werd op meerdere momenten door twee mannen in totaal €18.000,00 van haar bankrekening opgenomen. In deze zaak zit inmiddels een 17-jarige jongen als verdachte vast. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.



Nog twee verdachten babbeltruc aangehouden

Ook in een andere babbeltruc zaak in Dordrecht zijn deze week twee verdachten opgepakt. Op 17 september 2020 werden 85-jarige mevrouw en een 79-jarige vrouw uit Dordrecht ’s morgens gebeld door iemand die zich voor deed als medewerker van een bank. Op geraffineerde wijze wist de man beide slachtoffers te overtuigen hun pincode af te geven. Tijdens het gesprek werd tegen de slachtoffers verteld dat zij hun bankpas door moesten knippen en in een envelop moesten doen. Na of tijdens het telefoongesprek met de slachtoffers werd de bankpas opgehaald door een zogenaamd medewerker. Met deze bankpassen werd vervolgens op verschillende adressen geld opgenomen of prepaid tegoeden gekocht. Er werd voor meer dan 2.000,- en bijna 10.000 euro opgenomen. Dankzij goed onderzoek werd maandag 9 november een 19-jarige man uit Rotterdam aan gehouden. Een andere verdachte, een 20-jarige man uit Hoogvliet, meldde zich later op het politiebureau. Zij worden vrijdag voorgeleid aan de officier van justitie waarbij oplichting hen ten laste wordt gelegd.



In alle genoemde zaken wordt onderzocht of er meer zaken zijn waar de verdachten aan gekoppeld kunnen worden. De onderzoeken zijn in volle gang.



Wat kunt u doen?

Te vaak zijn ouderen het doelwit van babbeltrucs en woningovervallen, daarom is er een voorlichtingscampagne gestart. Praat met ouders en grootouders over de gevaren van babbeltrucs en geef ze deze tips:



- De bank nooit via de telefoon om inloggegevens en pincodes zal vragen.

- De bank haalt nooit bankpassen op of vraagt deze terug te sturen.

- Bel bij twijfel, bel altijd zelf de bank om te controleren of het telefoontje wat u zojuist had klopt.



Voor meer preventietips zie: https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html