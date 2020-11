Gewapende overval supermarkt

De politie is op zoek naar getuigen van dit feit. Hebt u meer informatie? hebt u iets gezien of gehoord dat met dit incident te maken kan hebben? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u uw gegevens achterlaat neemt een van de politiemensen die deze zaak behandelt contact met u op. Geef het zaaknummer 2020-296781 graag door, dan weten de medewerkers van het servicecentrum direct over welke zaak het gaat.