Straatroofpoging in Breda

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelt dat hij ter hoogte van de tank even stilstond. Twee getinte jongens van circa 16 a 17 jaar kwamen op hem af en vroegen of ze even op zijn mobieltje mochten kijken. Hij stemde daarin in toe, waarna één van die knapen met de GSM in de hand wegfietste. De aangever rende achter de dief aan en pakte hem beet. Er ontstond een worsteling waarna het duo uiteindelijk zonder buit is gevlucht