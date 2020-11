Verwarde Tilburger aangehouden na bedreiging agenten

De politie kreeg omstreeks 20.30 uur een melding dat een man in zijn woning aan het bonken en gillen zou zijn. De agenten die ter plaatse gingen zijn bekend met het adres. Het gaat om een man die soms verward kan zijn en in behandeling is bij hulpverleners. De dienders zagen dat de ruit in de voordeur kapot geslagen was. De bewoner stond achter de voordeur met twee grote messen in zijn handen daarbij roepend: “Ik maak je af”. De agenten kregen ter plaatse assistentie van collega’s waaronder een onderhandelaar. Deze politieman wist de bewoner te kalmeren waarna hij zonder wapens in de achtertuin werd aangehouden. Hij werd ingesloten. Er is contact over hem met de GGZ.