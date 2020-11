Vuurwapen aangetroffen na aanhouding voor mensenhandel

De man had geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is ingesloten in een politiecellencomplex en zit op dit moment nog altijd vast.

Deze aanhouding was aanleiding voor het Team Mensenhandel/AVIM om een onderzoek in te stellen. Dat onderzoek is nog steeds gaande. Dinsdagmiddag werd, na toestemming van de Officier van Justitie, buiten heterdaad een tweede verdachte aangehouden.

Dit gebeurde in goede samenwerking met het wijkteam Vlissingen. In de Scheldestraat werd, in een woning, eveneens een Bulgaar aangehouden op verdenking van mensenhandel. Dit betreft een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Bij een doorzoeking in de woning waar hij verbleef is ook een (voorwerp gelijkend op een) vuurwapen aangetroffen. Dat is in beslag genomen. Deze man is ingesloten in een politiecellencomplex. Hij zal door rechercheurs verder worden gehoord.

Het onderzoek loopt nog altijd en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.