Agenten licht gewond bij achtervolging verdachte

De verdachte bleek een 42-jarige man uit Geldrop. Hij was vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen. Er is een bloedproef gedaan om dat verder te onderzoeken. De man is niet in het bezit van een geldig rijbewijs. In zijn auto werd door de collega’s een handelshoeveelheid harddrugs gevonden. Deze is in beslag genomen voor verder onderzoek. De man is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.