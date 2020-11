Handelaar in illegaal vuurwerk aangehouden in Ede

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid waren naar aanleiding van advertenties op een digitale berichtenservice een onderzoek gestart naar de persoon achter deze berichten. Gedurende dit onderzoek kwam een 33-jarige man uit Ede in beeld. Dinsdag kon de verdachte op de Ottoweg in Ede worden aangehouden terwijl hij 150 stuks Cobra 6 vuurwerk en 1000 stuks nitraat vuurwerk in zijn auto had. In totaal is bijna 25 kilo hoogst explosief vuurwerk in beslag genomen.