Aanhoudingen in onderzoek drugshandel in Lombok

Op basis van binnengekomen informatie startte de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek naar cocaïnehandel in de Utrechtse wijk Lombok. In dit onderzoek kwamen twee mannen naar voren als hoofdverdachten. Op 20 oktober werd de eerste van hen, een 24-jarige verdachte uit Utrecht, op heterdaad aangehouden op verdenking van drugshandel. Hij wordt ook verdacht van het witwassen van het met drugshandel verdiende geld. In drie panden en in auto’s is vervolgens zoeking gedaan en daarbij werd ruim 140.000 euro aan contant geld, een grote hoeveelheid merkkleding, voor vele duizenden euro’s aan dure horloges, verdovende middelen en eigendomsbewijzen van onroerend goed in het buitenland aangetroffen. Alle goederen zijn in beslag genomen. De tweede verdachte, een 37-jarige man uit Utrecht, werd op 28 oktober aangehouden. Beide mannen zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten 90 dagen vast.

Het onderzoek loopt door en diverse mogelijkheden worden ingezet om deze drugshandel te ‘ontmantelen’. Zo wordt door financiële rechercheurs berekend hoeveel geld er verdiend is aan drugshandel, om dit geld en waardevolle goederen te kunnen ontnemen. De gemeente gaat kijken welke bestuurlijke maatregelen getroffen kunnen worden.

Aanpak tegen drugscriminaliteit

In de wijk Lombok ervaren bewoners en winkeliers regelmatig overlast van jeugd, verkeer of drugshandel. Naast overlast voor de wijk, is de grote zorg bij drugshandel dat criminelen minderjarigen ronselen en inzetten bij hun criminele praktijken. Dit is ontwrichtend voor de samenleving en voor het leven van deze jongeren. Hun leven is niet hierdoor zelden in gevaar. Uit dit circuit komen, blijkt moeilijk. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie werken er samen met de buurt en andere organisaties in de ‘Aanpak Utrecht Zuid’ hard aan om de drugshandel te remmen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen. Naast het aanhouden en verstoren van dealers, is een ander voorbeeld hiervan het schoolproject Kapot Sterk. Hierin leren leerlingen van groep acht van twee basisscholen in Utrecht Zuid omgaan met het weerstaan van verleidingen, zoals die van het snelle drugsgeld.

Drugsoverlast? Meld dealen!

Hulp van bewoners en ondernemers in de strijd tegen drugs is hierbij van grote waarde. Wie vermoedens heeft van de handel of productie van drugs kan dit melden bij de politie via 0900 – 8844, onderstaand tipformulier, anoniem via 0800 – 7000 of via het aanspreken van de wijkagent.

Meer weten over de invloed van drugshandel op onze samenleving en ondermijning? Ga dan naar www.stopondermijningsamen.nl