Twee voetgangers gewond na aanrijding in Hei- en Boeicop

Het is al donker aan het worden als in Hei- en Boeicop, in de gemeente Vijfherenlanden, een auto rijdt over de Kanaaldijk. Plotseling klinkt er een klap. De automobilist stopt. Dan blijkt dat er twee vrouwen in de berm van de weg liggen. De vrouwen, beiden afkomstig uit de gemeente Vijfherenlanden, zijn gewond.

Hulpdiensten geven medische hulp aan de twee gewonde voetgangers. Eén van hen, de 51-jarige vrouw, blijkt ernstig gewond. De 25-jarige bestuurder van de auto raakte niet gewond. Hij is aangehouden en op het politiebureau verhoord, zoals dat gebruikelijk is bij ernstige verkeersongevallen.

Het Opsporingsteam Verkeer onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarvoor kan het team de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u de automobilist zien rijden? Of heeft u de voetgangers zien lopen vlak voor het ongeval? Dan wil het team u graag spreken. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of via onderstaand formulier.