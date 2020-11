Inbreker op heterdaad betrapt

Rond 02.10 uur alarmeerden oplettende buurtbewoners de politie omdat zij wakker werden van glasgerinkel. Toen zij uit het raam keken, zagen zij een onbekende man voor de woning van een buurtbewoner staan. De inbreker zag de getuige en besloot het op een lopen te zetten. Een andere getuige kwam op dat moment naar buiten en werd het de inbreker te heet onder zijn voeten. De inbreker zette het op een rennen en de getuigen verloren hem uit het oog. De gearriveerde politie zag daarna uit de richting van de Kwarts een man lopen die voldeed aan het signalement van de inbreker en hield de man aan. Door getuigen werd ook nog een tweede man in de straat gezien die geheel in het donker gekleed was. Het is echter niet duidelijk of deze man een handlanger is van de inbreker.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze mogelijke tweede inbreker dan wel handlanger. Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Robijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2020242033.



2020242033