Man gewond bij schietincident

Rond 14.30 uur alarmeerden omstanders de politie dat een man, ter hoogte van de sluis, op de grond lag en hij flink zou bloeden. Toen politieagenten bij het slachtoffer arriveerden, bleek dat de man was beschoten. Het slachtoffer werd met de ambulance vervoerd en de politie startte direct een onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor en ook is/zijn geen signalement(en) van de schutter(s) bekend.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Ook is de politie op zoek naar beeldmateriaal. Heeft u beelden van of uit de omgeving van de Zuiddijk? Gebruik dan dit formulier om uw beeldmateriaal naar de politie te uploaden.

2020241589