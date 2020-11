Vier aanhoudingen na vondst hennepkwekerij

Na een melding heeft de politie een onderzoek ingesteld en op woensdag 11 november werd bij een gecombineerde actie tussen de gemeente en de politie, een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld. In het pand werden in meerdere ruimtes honderden planten gevonden. Ook troffen politieagenten in het pand twee ruimtes in aanbouw aan. Meer dan vermoedelijk wilde men deze ruimtes ook gebruiken voor illegale hennepteelt. De politie heeft de planten en alle kweekapparatuur in beslag genomen en doet verder onderzoek. De vier verdachten zijn aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

Vermoedt u een hennepkwekerij?

De politie grijpt samen met haar partners in als het gaat om ondermijnende activiteiten. Voor hennepkwekerijen worden vaak woonhuizen of bedrijfspanden gebruikt. Dat is levensgevaarlijk. Regelmatig ontstaat kortsluiting of brand. Denkt u dat ergens een hennepkwekerij zit, geef het door. Bel dan de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.



2020191009