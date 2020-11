Politie zoekt getuigen van gewelddadige diefstal

Het slachtoffer kon wegvluchten naar een restaurant in de buurt, waar 112 is gebeld. Zijn auto was gestolen, samen met nog een aantal waardevolle spullen. Er is geen signalement van de daders bekend, behalve dat zij zwarte kleding droegen. De recherche doet onderzoek naar de zaak en zoekt getuigen.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of gehoord van de mishandeling en diefstal? Of heeft u in de buurt van de Aziëweg iets verdachts gezien? Dan komen wij graag met u in contact. Deel uw informatie met de politie via 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.