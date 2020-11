Verdachte aangehouden voor beschieting ambassade Saudi-Arabië

De politie startte direct met uitvoerig (sporen)onderzoek en formeerde een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO). Onderzoek leidde uiteindelijk naar de Zoetermeerse verdachte. Agenten namen een personenauto in beslag voor nader onderzoek. De man werd in een woning in Zoetermeer aangehouden. Hij zit vast en wordt gehoord.



Rond 6.00 uur ontving de politie de melding dat er meerdere schoten zouden zijn gelost op de ambassade van Saudi-Arabië. Toen agenten arriveerden op de Koninginnegracht troffen zij meerdere hulzen op straat aan en zagen zij meerdere inslagen in de ruiten van het pand. Direct is een deel van de Koninginnegracht afgezet voor onderzoek.



Getuigen gezocht

De politie komt nog steeds graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben rond 06.00 uur op de Koninginnegracht. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neemt u dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem met M 0800-7000.