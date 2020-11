Cybercrimineel gearresteerd na oplichting met bankpas

Dit voorval is geen incident. Momenteel worden vaker inwoners in Zeeland opgelicht, onder andere via bankhelpdeskfraude, ook worden pinpassen uit brievenbussen gestolen. Zo is bekend dat cybercriminelen slachtoffers telefonisch benaderen en zeggen dat ze een bankmedewerker zijn. Soms staat zelfs het telefoonnummer van de bank in het scherm. Deze truc wordt ook wel spoofing genoemd. Geef een ‘bankmedewerker’ nooit uw pincode of laat deze ook nooit geld overmaken naar een andere rekening. Doe dit ook niet zelf als de nepbankmedewerker dat aan u vraagt. Uw bank zal u namelijk nóóit vragen om uw pincode of geld naar een andere rekening over te maken. Verbreek in deze situaties direct de verbinding. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank, bel terug en vragen of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen. U kunt ook altijd uw bankkantoor bezoeken en uw ervaring delen.