Man aangehouden na achtervolging in Breda

De man ging er, toen hij de agenten in het oog kreeg, ineens met heel hoge snelheid vandoor en reed de wijk Hoge Vucht in. Een achtervolging startte. De agenten raakten de personenauto even kwijt, maar troffen de auto aan in de Cornelis Joosstraat. Daar had de bestuurder zichzelf vastgereden tegen paaltjes. De agenten zagen de man nog net wegrennen.

De politie onderzoekt nu of er mogelijk geschoten is door deze man. Door een goede samenwerking met meerdere surveillance-eenheden op de grond, waaronder het arrestatieteam en hondengeleiders, en de politiehelikopter in de lucht is de man later aangehouden. Hij had zich verstopt bij een flat aan de Groenedijk in Breda.

Het gaat om een 32-jarige man met een onbekende woonplaats. Hij is ingesloten in een politiecellencomplex en zal donderdag gehoord worden.