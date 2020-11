Politie onderzoekt hennepkwekerijen en witwassen

Tijdens de doorzoekingen trof de politie in vijf woningen geld, twee auto's, drugs en honderden hennepplanten aan. In drie andere woningen werden geen bijzonderheden gevonden. Deze spullen werden in beslag genomen. Daarnaast werden de drie woningen van de verdachten in beslag genomen. De woningen, auto's en geld zijn in beslag genomen omdat vermoedelijk sprake is van witwassen. Justitie en politie onderzoeken of de mannen crimineel verkregen geld hebben witgewassen door goederen te kopen. De hennepkwekerijen en -planten zijn vernietigd.