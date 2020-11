Politie treft drugs en zwaar illegaal vuurwerk aan in woning en houdt verdachte aan

Agenten waren na een melding naar de woning gekomen en troffen in de woning een 23-jarige man uit Hank aan. In de woning lagen bovendien xtc-pillen, hennep en ketamine. Ook troffen de politiemensen diverse gripzakjes om drugs in te doen, allerlei attributen die gebruikt worden om drugs te verdelen en te verhandelen en geld aan. De 23-jarige man uit Hank is vervolgens aangehouden op verdenking van het bezit en handel in soft- en harddrugs en het bezit van medicatie uit de geneesmiddelenwet. Daar is even later nog als verdenking het bezit van illegaal vuurwerk aan toegevoegd. Nadat de agenten met toestemming van een Rechter-Commissaris de woning namelijk uitgebreider doorzochten, vonden ze ruim 25 cobra’s (illegaal, zwaar vuurwerk) en een mortier.

De man is voor nader onderzoek en verhoor meegenomen naar het bureau en heeft een verklaring afgelegd. Hij is woensdagavond weer in vrijheid gesteld, maar moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.