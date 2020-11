Woningoverval en ramkraken in Bureau Brabant

Ramkraken in Oosterhout

Twee ramkraken in dezelfde plaats en bij dezelfde vestiging van BCC aan de Meerstoel

De eerste was op donderdagochtend 7 mei, rond half zes. Met een gestolen heftruck wordt de pui eruit gereden. De daders gaan er met computers vandoor. De heftruck bleek te zijn gestolen bij een bedrijf in dezelfde straat. De heftruck stond na de ramkraak nog half in het pand van BCC.

De tweede ramkraak is identiek aan de eerste. Het gebeurt op zondag 24 mei, rond kwart voor twee ’s nachts. Weer wordt met een gestolen heftruck de pui van de vestiging van BCC open geramd. Wederom worden computers gestolen. De heftruck is deze keer zo’n 50 meter verderop bij een fietspad achtergelaten. Deze keer was de heftruck gestolen bij bedrijf aan het Wilhelminakanaal Zuid in Oosterhout. Wij zoeken uiteraard getuigen en mensen die misschien meer informatie hebben over de daders.



Diefstal en pinfraude in Eindhoven

We tonen weer een geval van shoulderen, het afkijken van de pincode. Een vrouw denkt op 25 juli dat ze door een medewerkster geholpen wordt maar het is een klant is die haar ‘helpt’. De zogenaamd behulpzame klant volgt haar later naar huis en weet daar met een babbeltruc binnen te komen en de pinpas stelen. Daarmee wordt later door de dievegge gepind en we hopen dat iemand deze dame herkent.



Whatsapp fraude in Gilze[

Iemand liet zijn telefoonnummer online achter om iets te kunnen verkopen. Kort daarop werd het slachtoffer via Whatsapp benaderd door een zogenaamd koper. Je gelooft het bijna niet, maar die vroeg of het slachtoffer eerst 10 cent wilde overmaken, omdat de zogenaamde koper al eens opgelicht was. Via een nep-tikkie wist de dader zo bankgegevens binnen te krijgen en werd er geld van haar rekening overgeboekt. Wij tonen de man die geld van de andere rekening staat op te nemen. Wie kent hem?



Woningoverval in Breda

Aan het begin van dit jaar, op zaterdag 18 januari, wordt een echtpaar in Breda in hun huis overvallen. Er gaat iets opmerkelijks aan vooraf. Onderweg vanuit de supermarkt naar huis kwamen het stel een man tegen op een fiets, met zwarte jas en capuchon, die iets naar de vrouw riep in de trant van: Het echtpaar negeerde dit voorval en zijn doorgelopen naar huis. Maar daar werd even later op de deur geklopt en toen de vrouw de deur opendeed stond er een man voor de deur, die de vrouw naar buiten trok en zelf de woning binnen drong. Hij leek op de man van de fiets, maar het is de vraag of dat ook zo is. Binnen komt hij de man des huizes tegen die nog een paar klappen uitdeelt, maar de dader weet nog twee gsm’s van tafel te grissen en gaat er via de achterdeur weer vandoor. Bij de telefoons zaten ook pinpassen en met een van die passen is later gepind. Wie herkent de pinner, die misschien ook wel een overval op zijn geweten heeft?



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.