Voertuig met bijna 5000 kilo vuurwerk met pech op de vluchtstrook aangetroffen

Op het einde van de middag stopte een weginspecteur van Rijkswaterstaat bij een onverlicht voertuig die langs de kant van de A50 stil stond. De twee inzittenden vertelden met een lekke achterband gestrand te zijn. Hierop bood de weginspecteur zijn hulp aan en probeerde de lekke band te verwisselen. Het lukt hem echter niet de auto omhoog te krikken omdat hij blijkbaar te zwaar beladen was. Ook een ter plaatse gekomen berger kon de auto met een speciale krik niet omhoog krijgen. Over de zware lading bleven de twee mannen vaag, ‘iets van oude koelkasten’. De weginspecteur kon echter een blik in de laadruimte werpen en zag dat deze was volgeladen met dozen en door de opschriften kreeg hij het vermoeden dat het wel eens vuurwerk kon zijn. Hij alarmeerde direct de politie. Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kwamen ter plaatse en na een kort onderzoek bleek het om bijna 5000 kilo professioneel vuurwerk te gaan.

Voordat de politie ter plaatse kwam was één van de inzittenden al weggelopen onder het excuus een andere auto te gaan regelen. De andere inzittende, een 23-jarige inwoner uit Enschede is aangehouden als verdachte van het in bezit hebben van illegaal vuurwerk en de auto met zijn lading zijn in beslag genomen. Het vuurwerk is door het Centraal Onderzoeksteam Vuurwerk (COV) afgevoerd.