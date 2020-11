Politie en OM: Stop met ‘pedojagen’!

Bij een melding of aangifte van een zedenzaak bekijkt de politie direct of er iemand gevaar loopt. Als dat zo is, wordt er meteen ingegrepen waar dat kan. Ook wordt bekeken of er sporen veiliggesteld moeten worden om te voorkomen dat dat daders ontkomen. Oscar: ‘Mensen verwachten soms dat we dan meteen iemand oppakken, maar zo werkt dat vaak niet. We zullen eerst zorgvuldig bewijs verzamelen en pas een verdachte aanhouden als er sprake is van een strafbaar feit. Het uitzoekwerk kost tijd en is voor mensen vaak onzichtbaar, maar dat betekent niet dat er op de achtergrond niets gebeurt’.



Donderdag werd bekend dat een fatale mishandeling van een 73-jarige man in Arnhem eind oktober mogelijk het gevolg is van een uit de hand gelopen ‘pedojacht’. ‘Dat maakt onze oproep alleen maar indringender. Stop met uitlokken, stop met aanhouden. Stop met pedojagen,’ besluit Oscar.