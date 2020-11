Organisatie verantwoordelijk voor tientallen hennepkwekerijen

De hennepkwekerijen bevonden zich in woningen die door particulieren werden verhuurd. De huurders deden zich voor als een Chinees stel of gezin die werkzaam waren bij het plaatselijke restaurant. De daders maakte daarbij gebruik van vervalste identiteitsdocumenten en loonstroken. In werkelijkheid werden de woningen volledig gebruikt ten behoeve van de beroepsmatige hennepteelt. De verhuurders bleven vaak achter met veel schade in hun panden en een huurcontract van iemand die niet bleek te bestaan. Op de meeste locaties is de burgemeester overgegaan tot tijdelijke sluiting van de panden die allemaal in dichtbevolkte gebieden lagen.