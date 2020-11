Explosief woning Enschede

Woont u in de buurt van de Bentelobrink en heeft u camera’s rondom uw woning hangen? Of heeft u een dashcam camera in uw auto en stond deze geparkeerd in de buurt van of aan de Bentelobrink? Dan vragen wij u deze te bekijken en eventuele opvallende beelden van vrijdagnacht 13 november tussen 03.00 en 04.00 uur met ons te delen. Heeft u iets gezien rond dit tijdstip of weet u meer over de toedracht van de explosie? Neem dan contact met ons op via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.