Getuigen gezocht steekincident Nieuwegein

Rond 19:30 vallen er twee mannen de woning aan de Korenbloemstraat in Nieuwegein binnen. Er ontstaat een ruzie en daarbij wordt de 31-jarige bewoner gestoken. Daarna vluchtten de twee verdachten de woning uit. De politie is op zoek naar getuigen,

Getuigenoproep:

Mocht u iets gehoord of gezien hebben in de omgeving van de Korenbloemstraat rond 19:30 uur, dan graag contact opnemen met de politie via 0900-8844. Mocht u liever uw tip anoniem willen doorgeven, dan kan dat via 0800-7000. Het kan ook via onderstaand tipformulier.