Getuigen gezocht van aanranding

20 meldingen, 7 aangiften

Bij de politie zijn in totaal van september 2020 tot nu 20 meldingen binnengekomen van vrouwen die door een onbekende man zijn aangerand. Van deze 20 meldingen hebben 7 vrouwen aangifte gedaan.

Werkwijze, dader op de fiets

De vrouwen worden door de onbekende aanrander telkens van achteren benaderd en tijdens het passeren slaat hij de vrouwen op hun billen. De dader probeert dit te doen als er geen getuigen bij zijn. Nadat hij de vrouwen heeft geslagen, weet hij snel weg te fietsen. Het merendeel van de gedupeerde vrouwen was aan het wandelen of aan het joggen. De aanrandingen vonden plaats in het Rekerhout en in de directe omgeving, op verschillende dagen en verschillende tijdstippen.



Onderzoek

Sinds september doet de politie uitgebreid onderzoek om deze aanrander aan te kunnen houden. Er wordt onder andere zowel opvallend als onopvallend gesurveilleerd, buurtonderzoek gehouden en uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Ook is gekeken naar camerabeelden maar helaas heeft dit nog niet geleid tot het vaststellen van de identiteit van deze aanrander. Daarom roept de politie wederom de hulp in van het publiek.



Signalement van de dader

Omdat deze man de vrouwen telkens op zijn fiets van achteren benaderd en daarna snel weg weet te komen, is er van hem een summier signalement bekend:

- lengte: ongeveer 1,80 – 1,95 m.

- huidskleur: blank

- leeftijd wordt geschat tussen de 20 en 30 jaar

- zwarte hoodie of capuchon.



Aanranding 12 november

Afgelopen donderdagavond sloeg de aanrander rond 18.20 uur toe op het Heukelspad in het Rekerhout, vlak voor de bocht naar het Jan Arentsz College. De aanrander was toen geheel in het zwart gekleed, had een capuchon op en reed op een zwarte opoefiets. Hij fietste hard weg in de richting van het Jan Arentsz College.



Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen en heeft de volgende vragen:

* Heeft u donderdagavond 12 november tussen 18.00 en 18.30 uur in de omgeving van het Rekerhout of het Jan Arentsz College een donkergeklede man gezien op een zwarte opoefiets?

* Heeft u overige informatie die kan helpen bij het onderzoek naar het opsporen van deze aanrander?

* De politie neemt o.a. camerabeelden uit de omgeving Beverkoog en Rekerhout mee in dit onderzoek. Als er particulieren zijn die camerabeelden hebben vanuit bovenvermelde omgeving waar mogelijk de dader op staat, dan verzoeken wij hen om contact op te nemen via 0900-8844

* Bent u zelf mogelijk getuige geweest van een aanranding in het Rekerhout of bent u ook door deze man aangerand en heeft u dit nog niet gemeld bij de politie?



Belt u dan a.u.b. met de politie in Alkmaar via telnr. 0900-8844 of via internet: contactformulier.

Anoniem melding doen of uw informatie delen kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



2020242573