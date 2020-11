Politie onderschept 500 imitatiemerkhorloges

Op de eerste actiedag, donderdag 5 november, hielden agenten op de Snijderstraat een Italiaanse verdachte aan die vanuit zijn auto imitatiemerkhorloges verkocht. Het onderzoek dat na zijn aanhouding werd opgestart, leidde agenten naar een hotel in Hoofddorp. Daar vonden zij in een hotelkamer 500 imitatiemerkhorloges. In de hotelkamer waren vier Italianen aanwezig, zij zijn allemaal aangehouden. De horloges zijn inbeslaggenomen. Alle vijf de verdachten moeten een boete betalen en de horloges zijn aan het economisch verkeer onttrokken. De merkhouder doet aangifte en dit zal nader onderzocht worden.

Vrijdag 6 november deden agenten op de Vaillantlaan een inval in een café omdat er - in strijd met de coronamaatregelen - via de achterzijde toch gasten werden ontvangen. In het café waren acht personen aanwezig. Zij kregen allemaal een boete voor het overtreden van de noodverordening. Verder werd door deze acht personen illegaal gegokt in het café. De uitbater/leidinggevende kreeg daarom naast een boete voor het overtreden van de corona-noodverordening ook een boete voor het overtreden van de Wet op de Kansspelen. De politie maakte een bestuurlijke rapportage op.

Op woensdag 11 november tenslotte, werd naar aanleiding van signalen van bewoners in de omgeving van het Hobbemaplein een inzet gepleegd tegen drugsoverlast. Hierbij hielden agenten zes mensen aan. Twee dealers werden op heterdaad betrapt en er werd een behoorlijke hoeveelheid harddrugs in beslag genomen.