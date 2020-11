92-jarige is man met babbeltruc twee keer te slim af

Helaas komen babbeltrucs nog steeds voor. Met de meest uiteenlopende smoezen proberen oplichters bij ouderen binnen te komen. Toch worden oplichters ook wel eens buiten de deur gehouden, al hoor je die verhalen minder vaak.

Deze mevrouw nam gelukkig contact op met de politie, nadat afgelopen weekend en woensdag dezelfde man voor de deur stond. Hij vroeg om haar bankpas en pincode. Ze heeft gezegd dat al die gegevens in beheer zijn bij haar familie. De man vertrok, maar ze heeft wel wat dingen onthouden. Daarom kunnen we nu een signalement verspreiden van iemand die misschien binnenkort bij u voor de deur staat en waar wij naar kunnen uitkijken.

De oplichter is tussen de 30 en 35 jaar, heeft een donkere huidskleur, zwart haar en een smal gezicht. Hij droeg een wit met rood trainingspak. Hij was moeilijk te verstaan.

Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen. Twijfel niet en bel altijd 112.